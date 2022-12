Nu skal 400.000 husstande betale for et mere reelt forbrug

Gaspriserne er steget fra 3 kroner til op omkring 30 kroner per kubikmeter på lidt over et år, og på grund af den årsbaserede målemetode har det medført regninger i niveauer mellem 20.000 kroner og 40.000 kroner for nogle husstande. Lige nu ligger prisen per kubikmeter på knap 10 kroner.

Evida var også ramt af en IT-fejl, der gjorde, at 9000 kunder betalte for gas, selvom de havde afmeldt sig det helt.

Desuden har gasselskaberne ikke opkrævet for forbrug på månedsbasis, og derfor kan nogle risikere at have betalt en højere pris for deres forbrug, end hvad de reelt skulle.

Kolde fødder i stuen

Det seneste år har været ekstraordinært på mange måder. Rusland invaderede Ukraine, og efterspillet har været konturer af et jerntæppe mellem Vesten og Rusland.

Det har sendt energipriserne til vejrs, og intet af det kunne have været forudset, mener Kim Søgård Bering Kristensen, som siger, at det kom bag på dem, hvor stort et problem den årsbaserede måling endte med at blive.

- Det var ikke noget, der var et problem før i tiden. Ingen i gasbranchen havde forestillet sig, at det ville give mening at aflæse mere end en gang om året, fordi priserne altid har været så stabile.