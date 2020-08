Nu skal to broer rives ned - de nåede aldrig at blive taget i brug

To broer i Ribe nåede aldrig at blive taget i brug - nu skal de pilles ned.

Det var egentlig meningen, at de to midlertidige militærbroer, der blev bygget i juni sidste år, skulle benyttes af bilister, mens den gamle ringvejsbro fra 1952 blev pillet ned og en ny klapbro sat op.

Men projektet med klapbroen, der skulle bygges, så der igen kunne sejle høje skibe igennem Ribe Å, er blevet udskudt i tre år. Derfor bliver ringvejsbroen fra 1952 stadig brugt, og dermed er de to midlertidige broer blevet overflødige.

Årsagen til forsinkelsen er, at ingen entreprenører har budt på opgaven. Vejdirektoratet vil nemlig maksimalt betale 40 millioner kroner for en klapbro, men den pris er for lav, mener entreprenørerne.

- Der kommer stadig en klapbro, det er politisk vedtaget. Men det er noget med at finde finansiering, siger projektleder Mike Boesen fra Vejdirektoratet til TV 2.

Indtil videre regner man med, at projektet med en klapbro bliver iværksat i 2022 og vil være færdigt i 2023. Det er blevet besluttet af transportminister Benny Engelbrecht (S).

Pris: 500.000 kroner

På grund af udskydelsen har man altså ikke brug for de midlertidige militærbroer, der ligger parallelt med hinanden på Ribe Å. Én bro til hver kørselsretning.

Og fordi broerne ovenikøbet er til gene for dem, der sejler gennem åen med høje skibe, har man valgt at pille stålbroerne ned igen.

Derfor er Forsvarets Ingeniørregiment, der også byggede broerne, rykket tilbage til Ribe, og mandag gik de i gang med nedrivningsarbejdet.

Det kommer til at koste omkring 500.000 kroner i alt, vurderer Mike Boesen.

- Forsvaret betaler deres egne folk, og vi betaler for kost og logi. Det koster os et sted mellem 200.000-300.000 kroner at sætte de midlertidige broer op og samme beløb for at tage dem ned igen, siger han.

Når projektet med klapbroen bliver sat i gang igen i 2022, skal de midlertidige broer sættes op igen – og når klapbroen står færdig i 2023, skal de rives ned.