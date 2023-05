Ny aftale: Ejere af landejendomme kan udskyde potentiel ekstraregning

Skatteministeren forklarer, at den nye kategori for naturejendomme netop skal imødekomme den bekymring.

- Der vi givet vis være nogle, som ikke længere er et landbrug, men heller ikke er en ejerbolig, som nu kan ende i den kategori, siger Jeppe Bruus.

Hvor meget billigere vil de så slippe i skat?

- Det skal vi til at kigge på i forligskredsen. Vi har ikke en model, men vi har besluttet at begynde at lave en.

Kan renovere og bygge til

Med en ny overgangsordning sikres det nu, at alle hvis ejendom skifter kategori fra landbrug til ejerbolig kan fastholde den nuværende beskatning.

Det betyder, at ejendomsejerne kan renovere, bygge til, omlægge jord med videre uden at ryge ud af overgangsordningen, som det hidtil har lydt.

Det sker som udgangspunkt kun, hvis man sælger nok jord fra til at eje mindre end to hektar.

- Hvis det stadig er i en kategori som ejerbolig, når du sælger, så vil den nye ejer overtage det. Men vi gør det samtidig billigere at bo på landet i forhold til beskatning, og derfor vil forskellen ikke være så voldsom, siger Jeppe Bruus.

En del af bekymringen går på, at det kan blive svært at komme af med sin bolig – og at man ikke kan få lige så mange penge for den. De mennesker får vel ikke hjælp ved det her?

- De rentestigninger, vi har set, har meget større betydning for prisudviklingen og det at kunne afsætte sin bolig, end den beskatning, der ligger. Simpelthen fordi beskatningen bliver mindre for ejendomme i provinsen.

Hvis vi kigger isoleret på de 15.000 boliger, der går fra landejendom til ejerbolig, så kommer det vel til at gøre ondt på dem?

- Der vil være mange faktorer, der spiller ind. Renteniveauet vil have en ret stor betydning for prisudviklingen, og fordi vi faktisk beskatter ejerboligere lavere, end vi gør i dag, kan det også have den modsatte effekt, siger Jeppe Bruus.