Ny aftale om genåbning på plads: Få overblikket her

Coronapas udfases

Coronapasset vil efter planen begynde at blive udfaset i juni. I august skal aftalepartierne diskutere, hvilke konsekvenser, det skal have for passet, at alle borgere, der ønsker det, er færdigvaccinerede. Der er også aftalt en såkaldt "solnedgangsklausul" for passet for alt andet end rejser og turisme.

Samtidig lempes reglerne, så man fra 21. maj ikke længere behøver at vise coronapas ved indgangen til biblioteket eller til foreningsidræt. Man vil dog stadig skulle have et gyldigt coronapas.

Der åbnes også for, at folk 14 dage efter første vaccinationsstik kan bruge dokumentation for dette som coronapas.