Ny sommerpakke præsenteret: Gratis færger og billige togrejser

Alle partier med undtagelse af Nye Borgerlige og Liberal Alliance har fredag forhandlet indholdet af en ny erhvervs- og sommerpakke på plads.

Der genindføres blandt andet gratis færgebilletter på indenrigsrejser både for gående, cyklister og biler med handicapparkeringskort.

- flere initiativer rækker frem til efteråret, så man kan faktisk kalde det en slags indian-sommerpakke, som vi præsenterer i dag, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) på et pressemøde.

Der er i alt afsat 1,6 milliarder kroner til at styrke erhvervslivet og stimulere den danske økonomi.

Anderledes end sidste år: Sikrer at øboer kan komme med færge

Ordningen kommer til at gælde fra juli til og med september. I modsætning til sidste års sommerpakke bliver det valgfrit for operatørerne af færger, hvilke afgange der skal være gratis. Det sker for sikre, at færgerne ikke bliver så fyldt, at de lokale øboere ikke kan komme med.

Otte dages frirejse-billet

Samtidig genoplives rejsepasset. Det er en otte dages fri-rejse-billet med kollektiv transport. Den ordning vil gælde i skolernes sommerferie. Prisen bliver 399 kroner for voksne og 199 kroner for børn mellem 12 og 15 år.

Rammen for aftalen blev forhandlet på plads i maj. Her kom det blandt andet frem, at der i alt er afsat 110 millioner kroner til at gøre indenrigsrejser billigere i sommerperioden. Det er væsentligt mindre end de 205 millioner, som regeringen indledningsvist havde foreslået.

Derudover kan restauranter søge om tilskud til særlige events og arrangementer over sommeren.

- Vi håber, at danskerne vil være turister i eget land. Derfor vil vi også give landets restauranter mulighed for at søge tilskud på op mod 35.000 kroner til at lave særlige events, der kan trække danskerne ind, siger Simon Kollerup.

Røffel af Venstre

Under pressemødet understreger Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, at partiet ikke just er tilfredse med pakkens omfang.

- Den allerbedste sommerpakke, vi kunne have givet danskerne og dansk erhvervs- og kulturliv ville have været at åbne landet noget mere. Ved blandt andet at fjerne restriktionerne for at kunne rejse ind og ud af landet, siger han og kalder aftalen for "coronaens satspulje"

- Der er mange gode initiativer, som i min optik burde have været finansieret af regeringen i andre forhandlinger, siger Torsten Schack Pedersen og lufter videre sin utilfredshed med, at sommerpakken sidste år ikke tog særlig højde for storbyerne.

- Vi har været optagede af at hjælpe restauranter, der er hårdest ramt. Vi kunne desværre ikke få regeringen til at lave objektive kriterier på området sidste år - at der er en Socialdemokratisk borgmester er ikke et objektivt kriterium set med Venstres øjne. Derfor er vi glade for, at det denne gang er blevet en generel ordning.

Han nævner blandt andet projektet Comeback Copenhagen, som er en særlig genopretningsplan i sommerpakken for hovedstadens turisme. Her er der afsat 50 millioner kroner.

Opdateres.