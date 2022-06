Ny topchef for chokoladegigant med 140.000 ansatte kommer fra Kolding

Han hæfter sig ved, at Poul Weihrauch kommer til at stå i spidsen for hele den globale organisation.



- Formentlig er der dermed tale om, at Poul indtager det største job, en dansk erhvervsleder – måske en dansker? – nogensinde har haft, når han stiller sig i spidsen for Mars’ flere hundrede tusinde associates, skriver han på det sociale medie.



Per Bank stiftede første gang bekendtskab med Poul Weihrauch, da de mødte hinanden i det, som Salling Group-direktøren kalder "fordums tiders jyske lokalbrag".

Per Bank spillede for Kolding Boldklub, mens Poul Weihrauch var målmand for KIF - Kolding Idræts Forening.