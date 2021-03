Ny uge med meget solskin, men også risiko for snebyger

Sandsynligheden for snebyger er størst fredag, men der kan også komme lokale slud- og snebyger torsdag. Bygerne dannes over hav, så det er nær Kattegat og Østersøen, risikoen for vinterlige byger er størst. De fleste vil antageligt også få solskin i længere perioder, og nogle vil gå helt fri af bygerne.

Kølig weekend med ringe udsigter til varmt forårsvejr

Lørdag og søndag vil formentlig byde på små 5 graders varme og nattefrost, så forårsvarmen lader vente på sig. De fleste prognoser har varmere vejr efter weekenden, men med mindre varme end de fleste ønsker sig.