Nye prognoser: Rekordhøj varme på vej til Syd- og Sønderjylland

GFS-modellen er ikke den eneste model, der er meget varm. Flere andre vejrmodeller peger på mellem 33 og 35 grader, hvilket styrker GFS' vejrudsigt.

Den danske temperaturrekord er på 36,4 grader, og blev sat i Holstebro 10. august 1975, mens julirekorden på 35,3 grader er mere inden for rækkevidde.

- Den danske temperaturrekord på 36,4 grader tror jeg, der er 10 til 20 procent chance for, bliver slået, mens julirekorden fra 1941 på 35,3 grader, tror jeg, der er 50 procent chance for, at vi slår, uddyber Jens Ringgård.

Det er omkring 30 år siden, der sidst blev målt 35 grader i Danmark.

Noget, som taler for de høje temperaturer, er den glohede luftmasse. ECMWF-modellen har over 20 grader i 1,5 kilometers højde over landet, hvilket nærmer sig rekordhøje værdier.