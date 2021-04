'Operation X' afslører: Bølgen bygget i strid med reglerne

Det ikoniske byggeri Bølgen i Vejle har vundet flere priser for sin unikke arkitektur og rummer nogle af landets mest eksklusive lejligheder. Men nu viser det sig, at alt ikke er, som det skal være i prestigebyggeriet.

De tre sidste bølger er nemlig ikke bygget på den måde, som ingeniøren bag beregningerne har anvist i byggetilladelsen.

Det erkender Martin Rasmussen, juridisk direktør for entreprenøren Bach Gruppen, som står bag byggeriet, i et interview med 'Operation X'.

Det er et stort problem, mener Bjarne Christian Jensen, professor emeritus i bygningskonstruktioner på SDU.

- Indtil jeg får at vide, hvad de har lavet, vil jeg faktisk være bekymret, siger han.

Har ikke fremlagt beregninger bag alternativ løsning

De tre bølger skulle ifølge byggetilladelsen have været bygget med såkaldte freysinnet-liner - nogle kraftige stålwirer, som skulle holde de 34 meter høje bygninger stabile. Men Bach Gruppen har valgt “en helt anden løsning”, forklarer Martin Rasmussen.

Præcis hvilken alternativ løsning Bach Gruppen har valgt, er uvis.

I januar henvendte 'Operation X' sig første gang til Bach Gruppen med spørgsmålet om, hvorvidt freysinnet-linerne i Bølgen var monteret i henhold til byggetilladelsen. Først efter to måneder erkendte Bach Gruppen, at det ikke var tilfældet. Og Bach Gruppen har trods forespørgsler stadig ikke sendt beregningerne for deres alternative løsning til TV 2.

Beboerne i luksuslejlighederne kendte ikke til Bach Gruppens konstruktionsændring, og heller ikke Vejle Kommune fik besked.

Det er i strid med byggetilladelsen, hvor der står, at kommunen skal orienteres eller godkende det, hvis der sker “væsentlige ændringer” under byggeriet - og dermed er Bølgen bygget i strid med reglerne.

- Når man ikke bygger i henhold til byggetilladelsen, er byggetilladelsen ikke længere gyldig. Bygger man uden en gyldig byggetilladelse, er byggeriet i strid med bygningsreglementet, siger institutdirektør Niels-Jørgen Aagaard fra DTU BYG og understreger, at han ikke forholder sig til den konkrete sag, men udtaler sig generelt.