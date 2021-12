OVERBLIK: Her er regeringens ønsker til nye restriktioner

Opdateres...



En række erhverv må lukkes ned, serveringssteder skal lukke tidligere, og der må ikke sælges alkohol efter kl. 22.

Det er blandt regeringens indstillinger til nye restriktioner, der skal begrænse smitten med coronavirus. De er baseret på anbefalinger fra Epidemikommissionen.

Ved pressemødet fortalte Mette Frederiksen (S) derudover, at det er kommissionens anbefaling, at vi kun ser familien og de nærmeste bekendte over julen.