Overblik: Hvad mener partierne, at der skal ske med minksagen nu?

Fem partier, der til sammen tæller 64 mandater, har allerede meldt ud, at de ønsker at få uvildige advokater til at vurdere, om der er grundlag for et retsligt efterspil.



En række partier og løsgængere mangler dog fortsat at gøre boet op.

Derfor vil mange utvivlsomt være optaget af at tælle mandater den kommende tid.

TV 2 giver dig herunder et overblik over, hvor partierne står indtil videre.

Om de er afklaret – og i så fald, hvad de mener, der bør ske. Eller om de stadig er uafklaret.

Artiklen vil blive opdateret løbende, som partierne melder ud.

FOR ADVOKATVURDERING:

(64 MANDATER)

VENSTRE (39 mandater)

- Måtte man være i tvivl om, at der er tale om en politisk og forvaltningsmæssig skandale, så er den tvivl ryddet af bordet nu. (..) Vores vurdering fra Venstre er, at det vil være relevant, at der bliver foretaget en juridisk vurdering, siger politisk ordfører Sophie Løhde (V).



Det Konservative Folkeparti (13 mandater)

- Det, der står tilbage, er en grov vildledning. Selvfølgelig skal der være en advokatundersøgelse af det her, så vi ved, hvor vi står, siger partiformand Søren Pape Poulsen til TV 2.



Dansk Folkeparti (5 mandater)

- Hvis der er enighed om, at vi skal have tillid til retssamfundet og til regeringen – det er der i hvert fald nogen, der burde have en interesse i – så er der kun én vej, og det er, at vi får uafhængige advokater til at gennemgå det her, siger partiformand Morten Messerschmidt til TV 2.



Liberal Alliance (3 mandater)

- Det var unødvendigt, at det skulle gå så hurtigt, men det insisterede statsministeren på. Så aben ender i sidste ende hos statsministeren, som står i spidsen. Disse fejl er et produkt af statsministerens måde at lede regeringen på. (..) Det er højst skandaløst, hvis de embedsmænd, som udfører arbejdsopgaver, skal forfølges, mens de ministre, der beordrer arbejdsopgaverne, frikendes, siger Ole Birk Olesen (LA).



Nye Borgerlige (4 mandater)

- Der skal sættes et politisk ansvar, og det indgår ikke i deres kommissorium. Så derfor skal vi have lavet en advokatundersøgelse, der kan vejlede Folketinget om, hvorvidt der kan rejses en rigsretssag mod statsministeren eller andre. Vi vil i Nye Borgerlige – for egne penge – få lavet den undersøgelse, siger Peter Seier (NB).



Enhedslisten (13 mandater)

- Når vi taler om ministeransvarsloven og rigsret, så er det i sidste ende en politisk beslutning. Uanset hvor mange mange man får til at lave en vurdering, siger Peder Hvelplund (Ø).



Socialdemokratiet (49 mandater)

- Uanset hvordan man vender og drejer det, bliver det aldrig advokater, der kommer til at træffe den konklusion – det kan kun være Folketinget, der træffer konklusion om en rigsret, og derfor ville man så alligevel komme – bare efter et nyt dokument fra nogle advokater – til et stadie, hvor Folketinget så må gøre op med sig selv, om der er behov for en rigsret, siger Rasmus Stoklund (S).



FORTSAT UAFKLARET:

(53 MANDATER)

Radikale Venstre

- Jeg vil ikke drage nogen konklusioner i dag, siger Andreas Steenberg (RV).



Socialistisk Folkeparti (15 mandater)

- Der tegner sig et billede af, at Mette Frederiksen ikke vidste, at der ikke var hjemmel. Det, vi kommer til at lægge vægt på i SF, er, om der har været forsæt. Men jeg har brug for at læse mig ned i beretningen, siger Karina Lorentzen (SF).



Frie Grønne (3 mandater)

- Det politiske ansvar skal placeres, hvis vi på nogen måde skal sørge for, at befolkningen har tillid til os næste gang, der er krise. Derfor synes jeg, det er ærgerligt, at støttepartierne allerede frikender statsministeren, siger politisk leder Sikandar Siddique.



Kristendemokraterne (1 mandat)

Alternativet (1 mandat)



Moderaterne (1 mandat)

Løsgængere og nordatlantiske mandater (18 mandater)