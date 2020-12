Overblik: Lørdagens lyntest har laveste positivprocent i Syddanmark

Prøverne er taget på 12 testcentre over hele landet. De kommende dage vil Falck åbne yderligere 35-40 teststeder med henblik på at lave 50.000 antigentest om dagen.

Mindre pålidelig

Antigentestene giver meget hurtigere svar end de PCR-test, som sundhedsmyndighederne bruger for eksempel i de hvide testtelte. Men den er dog langt fra ligeså pålidelig.

Derfor advarer Claus Nielsen, der er afdelingschef for Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik ved Statens Serum Institut, også imod at bruge lyntesten som en ”tryghedstest”.

- Hvis du har tænkt dig at tage hjem til jul for at besøge familie og din gamle moster på et plejehjem og tænker, at du ikke smitter, fordi du har taget en antigentest, ville det være forfærdeligt, siger han til TV 2.

Statens Serum Institut fik i november en ekspertgruppe til at udarbejde et notat om antigentest.

Flere positive, end tallene viser

Ekspertgruppen konkluderede, at antigentest kun kan bruges som supplement til de normale PCR-test, og at det kun er de positive testresultater, der kan bruges i smittehåndteringen.

Antigentest giver nemlig langt større risiko for falsk negative resultater, fordi den er mindre følsom i forhold til at pode for virus.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er følsomheden 50 procent, hvor PCR-testen har en følsomhed på 98 procent. Til gengæld giver antigentest meget få falsk positive resultater.

Så når 4,23 procent af Falcks antigentest lørdag var positive, er det ”ikke helt skævt” at konkludere, at den reelle andel af smittede er højere, end tallene viser, vurderer Claus Nielsen fra Statens Serum Institut.

- Du kan bare ikke sige, at det nok er dobbelt så mange, for vi har ikke karakteristika på de personer, der har været inde og blive testet, siger han.

Hans klare opfordring er, at uanset om man har fået et positivt eller negativt testsvar, skal man stadig sørge for at overholde alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Igen søndag er der mange steder flere timers ventetid ved flere af Falcks testcentre.

Find overblik over ventetider på Falcks hjemmeside.