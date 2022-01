Overlæge: Derfor skal du øve dig i at trække vejret gennem næsen

- Det kan man eksempelvis gøre ved at sove med et stykke tape på munden for at tvinge sig selv til at trække vejret gennem næsen, siger Lasse Enkebølle Rasmussen.

Det kan være med til at gøre ens søvn væsentligt bedre, og trækker man vejret gennem næsen, er der noget, der tyder på, at man snorker mindre, lyder det fra overlægen.