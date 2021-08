Overlægens coronaindsats kostede ham nær familien – konen blev nummer 183 i hans liv

Men for hans kone, Sara Groth, der pludselig stod alene med alt, inklusive hjemmeskolingen af deres to børn, var det en meget svær periode.

Selvom hun forstod, at jobbet som ledende overlæge for patienter og 182 medarbejdere var vigtigt, manglede hun ham.

Allerede ti dage efter, at Danmark lukkede ned, sagde hun til sin mand:

- Jeg kan godt passe hjem og børn, når du skal redde verden fra en pandemi, men af og til vil jeg gerne føle, at jeg er noget andet end nummer 183.

15.000 til parterapeut

Sara Groth og Ulf Hørlyk gled længere og længere fra hinanden.

- Jeg følte, at jeg skulle være stærk hele tiden og holde hånden under Ulf, men det betød også, at jeg smed mig selv væk, og vi gled så langt fra hinanden, som man nærmest kan komme, fortæller Sara Groth.

Hospitalet havde i flere måneder taget al Ulf Hørlyks tid, og når han endelig var hjemme, havde han svært ved at være til stede.

Det blev ikke bedre, da han i sommerferien fik en god idé.

Ulf Hørlyk købte en båd, og så skulle familien sejle Fyn rundt.

- Jeg syntes, det mest geniale var at købe en båd, selvom jeg ikke kunne sejle, for nu skulle vi bringe familien sammen på sådan en coronasejltur, forklarer han.

Men turen endte brat, da familien var ved at forlise, og Sara Groth og deres datter stod af undervejs.

Den tumultariske sejltur blev et wakeupcall for Ulf Hørlyk, og han investerede 15.000 kroner i parterapi for at redde det forliste forhold til sin kone og familie.