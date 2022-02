Pak bare kælken væk igen: Vindfyldt vinterferie i vente

Måske køligere i den sidste halvdel af ugen

Efter tirsdag bliver det usikkert, hvad der endeligt kommer til at ske.

Men for nu ligner det, at et større lavtrykssystem tager turen forbi Skandinavien i løbet af onsdag og torsdag med større mængder nedbør og tiltagende vind over Danmark.

Herefter ser det ud til, at køligere luft kan strømme ned til Danmark.