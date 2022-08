Partier bag varmecheck kræver kaos undersøgt

Hvis Dan Jørgensen fastholder, at han ikke vil undersøge det, hvad vil I så gøre?

- Det har jeg ikke fantasi til at forestille mig, at han ikke vil undersøge. Hvis ikke det bliver undersøgt, har du også automatisk afskrevet den mulighed at bruge det her redskab igen, så det forventer jeg, siger den radikale energiordfører.

Kendte til risikoen for fejl

SF stod også bag aftalen om varmechecken. Partiet ønsker at få undersøgt omfanget af fejlene, hvis ”det kan gøres på en relativ overskuelig måde”.

Det siger finansordfører Lisbeth Bech Nielsen (SF).