Husk solcreme de kommende dage - ekstremt UV-indeks over Syd- og Sønderjylland

Når solen i løbet af weekenden bryder frem og giver os varmt og solrigt sommervejr, skal man passe ekstra godt på, for UV-indekset når i de kommende dage et sjældent højt niveau især over Syd- og Sønderjylland.

Det ekstreme UV-indeks skyldes en kombinationen af, at solen - her blot lidt over en uge før sommersolhverv - står allerhøjest på himlen, og der er et tyndt ozonlag over Skandinavien.

Det giver sammen med det solrige vejr, der for alvor ser ud til at komme søndag, et UV-indeks, der kan komme helt op på eller endda over syv.

UV-indekset er et udtryk for, hvor meget af sollysets ultraviolette stråling, der når ned til jorden.

Allerede ved et UV-indeks på tre anbefales det at beskytte sig mod solens skadelige stråler.

UV-indeks på syv

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan man læse, at UV-indekset ikke kommer over syv i Danmark - men det kan ske under sydligere himmelstrøg.

Ikke desto mindre er det, hvad der er udsigt til i de kommende dage.

Søndag vil der med solrigt vejr være et UV-indeks på syv i Danmark, og i den sydligste del af landet kan UV-indekset endda nå højere op.

Også mandag og tirsdag vil der være et ekstremt højt UV-indeks omkring syv, når det varme og solrige sommervejr ventes at fortsætte.

Tyndt ozonlag over Danmark

Ozonlaget, der ligger i 20 til 30 kilometers højde og absorberer en stor del af solens UV-stråler, er lige nu relativt tyndt over Danmark.

I de kommende dage vil ozonlaget være 15 til 20 procent tyndere over Danmark end normalt på denne tid af året. Dermed rammes vi af en øget mængde stråling.

Prognose for ozonlagets tykkelse 14. juni i forhold til det normale for årstiden. Afvigelsen er angivet i procent. Foto: NCEP / Environment Canada

Tre år siden det har været så højt

Det er sjældent, UV-indekset når disse højder i Danmark, og det er ifølge den europæiske rumfartsorganisation, ESA, tre år siden, vi har haft et UV-indeks over syv.

Man skal i de kommende dage således være ekstra opmærksom på solen i middagstimerne og følge Kræftens Bekæmpelses tre solråd, der består af de tre s'er: skygge, solhat og solcreme.

Det anbefales i Danmark at benytte solcreme med solfaktor 15 eller derover.

UV-strålingen slår coronavirus ihjel

Mens UV-strålingen skader vores hud, så har den ifølge ny forskning også den effekt, at den slår coronavirus ihjel.

Det gælder dog kun udendørs og for virus, der befinder sig på blanke overflader.

Så man skal fortsat følge myndighedernes vejledning om at holde afstand og ikke forsamles mere end 50 personer - og i øvrigt huske solcremen, når man opholder sig i den skarpe sommersol.