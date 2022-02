Pas på i trafikken - Vindstød af stærk storm mandag morgen

Det er som om, det ingen ende vil tage. Det bliver bare ved med at regne og blæse.

Sent søndag aften udviklede et lavtryk sig intenst på sin færd over Danmark.

Det betyder, at både vind og regn tiltager. Netop kombinationen af våd jord og kraftig vind kan få betydning for trafikken mandag morgen.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi har vejrforholdene ikke medført ulykker eller andet, som politiet har måttet tage sig af i nattens løb.

- Indtil videre har der ikke været noget. Så det har været stille og roligt, og det håber vi, at det fortsætter med, siger Michael Karlsen, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.