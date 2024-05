Person dræbt af flymotor i fly mod Billund

En person onsdag er død, efter vedkommende "faldt eller løb" ind i en kørende flymotor.

Det bekræfter en talsmand fra Det Kongelige Militærpoliti (KMAR) i Holland ifølge det hollandske medie De Telegraaf.

Flyet, som var et KLM-passagerfly, skulle efter planen afgå fra Amsterdam onsdag klokken 14.25 og lande i Billund klokken 15.30. Flyet blev aflyst efter hændelsen.

Det vides endnu ikke, om der er tale om en passager eller en medarbejder. Det er også uklart, hvordan hændelsen kunne ske, skriver mediet.



Pressechef i Billund Lufthavn, Dan Prangsgaard, fortæller til TV SYD, at det vil være muligt for passagererne at tale med en krisepsykolog, når de lander i Billund.

- Vi udtrykker den største medfølelse til den familie, som har mistet et familiemedlem og dem, som var vidner til hændelsen. Når flyet lander i Billund har man mulighed for at tale krisepsykolog, siger han.

Det aflyste fly har ikke ifølge Dan Prangsgaard ikke resulteret i yderligere aflysninger. Han tilføjer, at flyet fra Amsterdam forventes at lande mellem 21:30 og 22. Det er dog ikke endeligt bekræftet, understreger han.

Skete under sikkerhedstjek

Ifølge talsmanden fra KMAR tyder den kørende motor på, at det er sket, da flyet skulle til at lette.

Amsterdam Airport Schiphol bekræfter også hændelsen og kalder den forfærdelig:

- Vores tanker går til de pårørende, og vi bekymrer os om de passagerer og kolleger, der så dette, skriver de på X.