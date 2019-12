Politiet efterlyser hjælp: Offentliggør navn på død kvinde fra Give

Sydøstjyllands Politi har lørdag offentliggjort navnet på den 38-årige kvinde, der blev fundet død et sommerhuskvarter ved Give 8. december.

Den afdøde er Iben Salling Syrik.

Politiet deler kvindens navn og flere andre specifikke oplysninger i håb om hjælp til opklaring af sagen, fortæller vicepolitiinspektør Carsten Thostrup i en pressemeddelelse.

- Vi skal naturligvis finde ud af, hvordan og hvorfor Iben Salling Syrik døde, og om hun døde som følge af en forbrydelse. Derfor arbejder vi med en efterforskning i fuld skala, som om det lå fast, at der er tale en drabssag, som skal opklares, siger han og tilføjer:

- Vi fortsætter med efterforskningen, og jeg opfordrer borgerne til at overveje, om de måtte sidde inde med oplysninger, der kan indgå som brudstykker i det store puslespil, som vi er ved at lægge. Ring hellere en gang for meget end én for lidt. Vi skal nok sortere os frem til det, der kan bruges, lyder det fra Carsten Thostrup.

Kendt i hestemiljøet

Iben Salling Syrik blev fundet død i familiens sommerhus Skovbrynet i Vesterlund ved Give 8. december 2019. Hvad der skete forud for hendes død. ved politiet ikke.

Den 38-årige kvinde, der var mor til en femårig søn og fraskilt, er blevet obduceret, men obduktionen gav ikke et klart svar, har politiet tidligere fortalt.

Helt specifikt vil politiet gerne i kontakt med personer, der kender til Iben Salling Syriks færden 7.-8. december. Altså umiddelbart før hun blev fundet død.

Politiet fortæller, at Iben Salling Syrik var kendt i hestemiljøet, og at hun ejede en sort BMW stationcar med registreringsnummer CK30844.

Holder informationer tæt

Sydøstjyllands Politi opfordrer alle til at kontakte dem, hvis de har oplysninger, som de finder relevante.

Selv er de tilbageholdende med yderligere oplysninger af hensyn til efterforskningen.

- Når vi efterforsker en potentielt meget alvorlig sag, så må vi som politi ofte holde kortene tæt til kroppen, forstået på den måde, at der er en række oplysninger, som vi må holde for os selv. Det gør vi, fordi vi jo skal opklare sagen, og derfor kan vi ikke risikere at give en gerningsmand fordele ved at afsløre, hvad vi ved eller ikke ved. Der er også et hensyn til en eventuel kommende retssag og til de involverede, siger vicepolitiinspektør Carsten Thostrup i en pressemeddelelse.

Politiet fortæller, at de har talt med og afhørt mange mennesker, foretaget undersøgelser og sporsikring af teknikere, hunde og retsmedicinere.