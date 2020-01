Politiet ved ikke, hvorfor 38-årig mor døde

Det er over en måned siden, at 38-årige Iben Salling Syrik blev fundet død ved sit sommerhus ved Give.

25 politifolk efterforsker sagen, som var det et drab, og der er blevet skrevet over 1.200 rapporter.

Men hvordan hun døde, ved politiet stadig ikke, fortæller vicepolitiinspektør Carsten Thostrup.

- Vi arbejder med flere teorier, og der er kommet mange oplysninger i sagen, men der er også mange spørgsmål i denne her sag, siger Carsten Thostrup til TV 2.

Iben Salling Syrik, der var mor til en femårig søn og fraskilt, er blevet obduceret, men obduktionen gav ikke et klart svar.

Familien tror, hun blev dræbt

Familien til den afdøde kvinde har over for Vejle Amts Folkeblad bekræftet, at det er deres klare overbevisning, at Iben Salling Syrik blev dræbt.

Det fortalte de i forbindelse med indrykningen af en dødsannonce i avisen 9. januar. I annoncen skrev familien, at Iben Salling Syrik "var blevet frarøvet livet".

En formulering, der var blevet aftalt med politiet, skrev avisen.

Vicepolitiinspektør Carsten Thostrup fortæller til TV 2, at man har frigivet den 38-årige kvindes lig, da de har foretaget de nødvendige undersøgelser af det.

Sydøstjyllands Politi opfordrer alle til at kontakte dem, hvis de har oplysninger, som de finder relevante.

38-årige Iben Salling Syrik blev fundet død i familiens sommerhus på Skovbrynet i Vesterlund ved Give, 8. december 2019.

Foto: TV 2