Politifolk rystede over fund af død mand under eftersøgningen af en anden

Da politiet onsdag ved hjælp af såkaldte vandsøgshunde ledte efter en forsvunden 55-årig mand i Haderslev, fik de sig lidt af en overraskelse.

I vandoverfladen ved havnen fandt de en livløs mand. Men det var ikke den mand, de ledte efter. Og der var ikke andre, der var meldt savnet.

Det rystede politifolkene, der deltog i efterforskningen. Nu fortæller en af dem om oplevelsen.

- Det er jo ret usædvanligt, at vi eftersøgte en mand, og finder en anden mand. Det havde vi svært ved at kapere i første omgang. Det har jeg aldrig prøvet, siger vicepolitiinspektør Jan Rebsdorf, der er leder af Syd- og Sønderjyllands Politis hundeafdeling, til Jydske Vestkysten og fortsætter:

- Vi stod med samlet 300 års erfaring på kajen; det var der ingen af os, der nogensinde havde oplevet eller hørt om. Den står ikke i nogen politihåndbog.

Ifølge Jan Rebsdorf tog det et stykke tid for politiet at sikre, at den fundne mand ikke var ham, de ledte efter.

Manden er identificeret

Lørdag oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til TV 2, at de har identificeret den fundne mand, der var 50 år. Hans familie er underrettet om dødsfaldet.

Efterforskningen af, hvordan manden endte i havnen, er derfor slut nu.

- Vi har en idé om, hvad der skete. Men vi har ikke fundet noget mistænkeligt i det. Derfor efterforsker vi ikke længere sagen, siger vagtchef Mads Dammark.

Baggrunden for politiets søgning på netop det sted i fjorden, hvor de fandt den anden mand, var nogle beregninger med udgangspunkt i, hvornår den 55-årige forsvandt.

Hvis han var faldet i havnen på et bestemt sted, kunne han ligge der, hvor de fandt den 50-årige.

Den 55-årige er stadig forsvundet

Men politiet er stadig på bar bund, når det kommer til eftersøgningen af den 55-årige mand, der har været meldt savnet siden tirsdag i sidste uge.

Hele det område, som politiet definerer som nærområdet, er afsøgt.

- Eftersøgningen er ikke indstillet, men droslet ned. Vi har ikke så mange steder tilbage at lede, fortæller Mads Dammark.

Fundet af den 50-årige mand har dog forsinket eftersøgningen.

Politiet vil meget gerne afsøge området, hvor de fandt den anden mand, igen, men ifølge Jan Rebsdorf er de nødt til at vente nogle dage.

Vandsøgshundene vil nemlig stadig kunne lugte den afdøde mand i vandet, og det vil påvirke deres evner til at afsøge området.