Polsk politi efterforsker Syd- og Sønderjyllands Politi i sag om dødsfald

De polske myndigheder er både uforstående overfor den lange ventetid, og over at sagen landede hos Syd- og Sønderjyllands Politi - selvsamme politikreds, som er genstand for efterforskningen.

- Hvis det skulle ske, at en dansker døde i Polen, og det kunne forbindes til politiets opførsel og handlinger, så ville vi bestemt ikke anmode om juridisk bistand til at blive behandlet af samme politienhed, hvor hændelsen fandt sted, siger Lukasz Prasowy, talsmand for anklagemyndigheden i Poznan, i dokumentaren 'Tragedien i Tjæreborg'.