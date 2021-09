Pris på brugte biler tager himmelflugt - en model er i snit steget 50.000 på et år

Man siger, at en bil taber værdi, så snart den er kørt ud ad garagen - men sådan er det ikke længere.

Prisen på brugte biler er nu så høj, at man kan have tjent penge på at køre rundt i sin brugte bil, hvis den er købt inden for det sidste år.

Sådan lyder det fra Ilyas Dogru, der er chefkonsulent i FDM, Danmarks største interesseorganisation for bilejere:

- Vi har aldrig set det før. Brugte biler stiger så meget, at flere er mere værd i år, end de var sidste år, siger han.