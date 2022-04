Prognoserne for påskevejret vender igen

Samtidig ser prognoserne ud til at være mere enige om vejret i påskedagene, hvor der nu er mulighed for et mindre kuldeudbrud med nattefrost og dagstemperaturer, som kun lige kommer over 10 grader.

Dog bringer kuldeudbruddet også flot og klart vejr med sig, hvilket kan give god plads til solen.

Rolig start på ugen

Mandag aftager den stride nordvestenvind, som har præget vejret på det seneste.

Vinden kommer fortsat fra nordvest, men bliver ikke nær så kraftig. Det gør, at temperaturen kan stige mere i løbet af dagen, så man kan nyde temperaturer på mellem 8 og 10 grader mange steder.