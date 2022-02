Regeringen vil ændre regler for permanent opholdstilladelse efter sag om 18-årig fra Horsens

Sagen er ikke enestående, og derfor anerkender udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) nu, at der er behov for mere smidige regler.

- Vi har den her regel for at sige, at du ikke skal ligge hjemme på sofaen. Men vi må også bare erkende, at mange unge i dag skifter mellem uddannelser. Det er helt normalt, og det skal vi ikke gøre til et problem. Heller ikke for unge, der ikke har dansk pas, siger Tesfaye.

De overordnede beskæftigelseskrav er ministeren dog fortsat tilhænger af. Det er med andre ord kun særreglen for unge under 19 år, regeringen nu er åben for at ændre.