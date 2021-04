Regeringen vil lempe reglerne for automatisk nedlukning

Der skal mere til, før skoler samt voksen- og ungdomsuddannelser lukkes ned på grund af smitte i et sogn.

Det mener regeringen, der nu foreslår at lempe reglerne for de automatiske sognenedlukninger, som er blevet kritiseret for at være rigide og strikse. Det fremgår af dokumenter sendt til Folketingets epidemiudvalg, som TV 2 er i besiddelse af.

Ændringerne er tirsdag blevet behandlet i regeringens epidemikommission, hvor de har fået opbakning. De skal endeligt drøftes på et møde i Folketingets epidemiudvalg onsdag eftermiddag.

Regeringen lægger op til at hæve barren for, hvornår eksempelvis skoler, fritidsordninger og ungdoms- og voksenuddannelser i et sogn først skal lukkes. Det sker konkret ved at foreslå ændringer af to af de eksisterende tre parametre:

Den såkaldte incidensgrænse for smittede hæves fra 400 til 500 personer per 100.000 indbyggere.

Positivprocenten hæves fra 2,0 til 2,5 procent.

Parametret om nedlukningen, når der er flere end 20 smittede i sognet, ændres ikke.





Når et sogn er under niveau for mindst et af de tre parametre, vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med kommunalbestyrelsen, om påbuddet skal ophæves for konkrete skoler og institutioner, der ikke vurderes i "nærliggende smittefare". Det kan eksempelvis være efter en skærpet testindsats, fremgår det af dokumenter, TV 2 er i besiddelse af.

Regeringen lægger også op til, at kommunalbestyrelsen skal ophæve nedlukningen, hvis sognet syv dage i træk er under niveau på et af de tre parametre.



Lettere kommunal genåbning

Der lægges også op til, at selektiv genåbning på kommuneniveau kan ske efter samme procedure som for sogne. Det betyder, at skoler og institutioner kan være åbne, hvis de "ikke vurderes i nærliggende smittefare - eksempelvis fordi de er beliggende i andre bysamfund i kommunen uden særlig interaktion med det smitteramte område", fremgår det af regeringens forslag.

Her står der også, at kommunalbestyrelsen skal ophæve nedlukningen, hvis kommunen syv dage i træk har en incidens på under 250 per 100.000 indbyggere. Det er en hævelse af incidensgrænsen fra det nuværende niveau på 200.

Kan mødes udendørs

Som noget nyt vil regeringen give mulighed for, at nedlukkede skoler samt ungdoms- og voksenuddannelser kan undervise eleverne udendørs.

Derudover vil skoler og institutioner, der har været omfattet af den automatiske nedlukning i mere to uger ud af de seneste fire uger, med regeringens forslag kunne gennemføre undervisning under "særlige forhold".

Regeringen nævner selv, at det kan være ved fremmøde på maks 50 procent, og ved at elever over 12 år testes dagligt. For elever i grundskolen vil der være tale om en "kraftig opfordring", mens der vil være krav om daglig test af elever på ungdoms- og voksenuddannelser.

Regeringen lægger op til, at ændringerne skal gælde fra 30. april.