Regeringen vil udsende sms om valget

Coronaepidemien er i vækst herhjemme, og tirsdagens kommunal- og regionsvalg er udfordret af den stigende smitte.

For at undgå store forsamlinger indendørs opfordrer myndighederne til, at man afgiver sin stemme i tidsrummet mellem klokken 10 til 15 på valgdagen, hvor der normalt vil være færrest mennesker ved valgstederne.

Informationen vil tilgå alle borgere over 18 år, der er tilmeldt Nem-SMS via e-Boks, oplyser Indenrigs- og Boligministeriet til TV 2.

Sms-beskederne vil blive sendt ud mandag 15. november mellem klokken 8 og 19.

Formålet er at skabe størst mulighed tryghed omkring afviklingen af kommunal- og regionalvalget, da coronasmittede også har mulighed for at stemme.

Pressemøde klokken 8.30

Mandag klokken 8.30 vil der blive afholdt pressemøde om sagen.

Her vil Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, Kommunernes Landsforening og indenrigsminister Kaare Dybvad Bek (A) give en opdatering på coronaretningslinjer og -anbefalinger ved kommunal- og regionalvalget.

Anbefalinger til et trygt valg

Kommunernes Landsforening har tidligere på måneden udsendt information om, hvordan tirsdagens valghandling i en tid med stigende coronasmitte kan blive afviklet så sikkert og trygt som muligt.

Det betyder blandt andet følgende praktiske tiltag:

Adgang til håndsprit og mundbind

Fokus på god plads og ekstra afstand imellem de stemmeberettigede