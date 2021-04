Regeringen vil undersøge muligheden for at give danskerne frit valg om AstraZeneca

Flere partier vil have vaccinen gjort frivillig

En række partier sagde i går til TV 2, at danskerne selv skulle være herre over, om de vil have vaccinen eller ej.

Ifølge Liberal Alliance er 1 ud af 40.000 en meget lav risiko.

- Det er farligere at tage p-piller, sagde Liberale Alliances politiske leder Alex Vanopslagh om risikoen ved AstraZeneva-vaccinen.