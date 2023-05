Region genåbner sag om coronasvar - vil kræve flere penge tilbage fra læger

Både Region Hovedstaden og Region Nordjylland krævede over 70 procent tilbage af det udbetalte. Ifølge lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet Kent Kristensen en stor forskel, der ikke burde være der, fordi regionerne tager afsæt i den samme udregningsmodel.

- Det undrer mig, at forskellen på regionerne er så stor. Når der er så stor forskel, vil nogle lægehuse have fået en meget større gevinst end andre lægehuse. Og der er grund til, at de regioner, der ligger lavest, spejler sig i, hvor stor en procentdel de øvrige regioner får tilbagebetalt og bruger det som rettesnor for, hvad der er muligt, siger Kent Kristensen.

Et par dage efter TV 2 har fremlagt for Region Syddanmark, hvor lavt regionen ligger sammenlignet med andre regioner, vender den tilbage med det svar, at der er sket en regnefejl.