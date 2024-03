Rekordmange flyver nu fra Billund Lufthavn

Lonnie Jepsen fortæller, at for dem er turene sydpå lig med livskvalitet.

- Så må vi lade være at spise oksekød et par dage om ugen eller lignende, det ved jeg ikke, siger hun.

Og det er ifølge sociolog Bente Halkier også den metode, de fleste danskere bruger for at retfærdiggøre de klimabelastende rejser over sig selv – nemlig at føre en slags regnskab.

- Nå, men nu har vi så undværet at spise oksekød i 14 dage eller i en måned, så kan vi måske godt tillade os at tage en flyrejse, siger Bente Halkier om den afvejning, der ifølge hende kan foregå hos forbrugerne.