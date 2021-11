S-kandidater afviser negativ sms-effekt, men virkeligheden kan blive en anden, siger eksperter

Fjerner fokus fra lokale sager

Selvom det ikke er Mette Frederiksen, der er på stemmesedlen i de 98 kommuner og fem regioner, så kan landspolitik godt smelte over i det kommunale.

Det siger kommunalforsker Ulrik Kjær fra Syddansk Universitet.

- Det kan få den indflydelse, at det tager noget fokus væk fra kandidaternes valgkamp. Det er nok det, de er mest irriteret over med den her sag.

På gågaden I Thisted fortæller pensionist Hugo Kjær, at han var begyndt at have Socialdemokratiet i sine overvejelser, efter Mette Frederiksens håndtering af coronapandemien.

Men håndteringen af minksituationen jog ham væk fra idéen igen. Det er på trods af tilfredshed med den siddende socialdemokratiske borgmester i Thisted, Ulla Vestergaard.

- Borgmesteren, der er her, er Socialdemokrat og ganske udmærket, men jeg tror ikke, det bliver en socialdemokratisk stemme herfra, siger Hugo Larsen til TV 2.

Kan have effekt i kommuner med tæt løb

Ifølge TV2s politiske redaktør, Hans Redder, er der flere kommuner, hvor vælgere som Hugo Larsen kan blive tungen på vægtskålen.

- I kommuner, hvor det er meget tæt, eller hvor det måske er få hundrede stemmer, der afgør, om det er en socialdemokrat eller en Venstre-mand, der ender med at sidde på borgmesterposten, kan det godt være en sag som den her, der betyder, at Socialdemokratiet lige præcis ikke fik de stemmer, der var brug for, siger han.

Få hundrede stemmer er afgørende i Esbjerg

En af de kommuner, hvor løbet er tæt, er Esbjerg. Her håber de lokale socialdemokrater at kunne afsætte den siddende Venstre-borgmester, Jesper Frost, og erstatte ham med deres borgmesterkandidat Jacob Lykke.

Det kan være ned til 100-150 stemmer der afgør, om Socialdemokratiet skal overtage borgmesterposten, eller om Venstre kan holde den.

Det fortæller Jesper Claus Larsen, der er direktør i kommunikationsvirksomheden Electica og beskæftiger sig særligt med kommunalpolitik.

- Man godt forestille sig, at der sidder nogle vælgere i Esbjerg, som måske på landspolitikken er borgerlige, men på kommunalpolitikken vil have tendens til at søge mod S ved det kommende valg.

- De vælgere tager måske lige en ekstra runde og tænker sig om nu, siger Jesper Claus Larsen.

- Et kæmpe boost for mig og mine kandidater



I Vejle venter S-borgmesterkandidat Martin Sikær Kristensen på, at kalenderen viser 10. november. Her får han besøg af omdrejningspunktet for balladen, statsminister Mette Frederiksen.

- Det glæder jeg mig rigtig meget til. Hun har været her én gang før under valgkampen, og det var et kæmpe boost for mig og mine kandidater, og det bliver det også den 10., siger Martin Sikær Kristensen.