Så meget skal du købe, for at grænsehandlen kan betale sig

Det er blevet kaldt en usund og dyr nationalsport, der koster både detailbranchen og den danske statskasse et milliardbeløb. Alligevel købte næsten halvdelen af alle danske husstande sidste år ind på den anden side af grænsen.

Men spørgsmålet er, om det er en god forretning for den enkelte forbruger?

I en ny analyse om emnet når Spar Nord og Bilbasen frem til, at det koster 2,29 kroner i brændstof, forsikring, finansiering og slitage for hver kilometer, man skal køre for at handle i en grænsebutik.

Bor man eksempelvis 50 kilometer fra de nærmeste grænsebutik, kan man gange afstanden – 100 kilometer samlet set, fordi man både skal ud og hjem – med 2,29 kroner. Dermed ender regningen alene for turen til grænsebutikken på 229 kroner, hvis man bor i eksempelvis Haderslev.

Læs også Åbne grænser koster vækst i butikker

Bor man længere væk, bliver det tilsvarende dyrere, og bor man på Sjælland, skal man desuden indregne enten prisen på færgeovergangen eller broafgiften, hvis man vil køre til Tyskland.

I prisen er der heller ikke indregnet mad og drikke til turen, ligesom kilometerprisen ofte vil være højere for ældre biler, fordi de kører kortere på en liter brændstof.

Grafik: TV2

Billigere i år

Prisen på 2,29 kroner per kilometer er markant lavere end det tal, Spar Nord og Bilbasen nåede frem til sidste år. Her kostede hver kørt kilometer 2,59 kroner. Ifølge Jan Lang fra Bilbasen er særligt de lave benzinpriser, der er i øjeblikket, med til at gøre turen billigere.

Der skal groft sagt færre varer ned af hylderne, før udgifterne til turen er tjent hjem. Jens Nyholm, cheføkonom ved Spar Nord

Derudover er den tyske moms nedsat i øjeblikket på grund af coronakrisen, hvilket gør varerne i Tyskland billigere. Det fortæller Jens Nyholm, cheføkonom ved Spar Nord, der har været med til at udarbejde analysen:

- Der skal groft sagt færre varer ned af hylderne, før udgifterne til turen er tjent hjem. Helt generelt må man sige, at det økonomiske incitament til grænsehandel i år er markant større end sidste år.

Men for at turen kan betale sig for den enkelte, skal besparelserne stadig være større end omkostningerne til turen.

Så skal man køre fra Aalborg til Kruså for at handle, skal man altså spare mindst 1305 kroner, for at turen har kunne betale sig. Kommer man fra Vejle, er det godt en 500-seddel, man skal hente i besparelser, for at turen har givet økonomisk overskud.

- Selvom turen i år er billigere, og prisforskellene kan være markante for nogle varegrupper, skal der fortsat købes relativt stort ind, his det skal betale sig at køre turen, siger Jan Lang fra Bilbasen.

Grafik: TV2 Foto: TV2 Grafik

For øl og sodavand er der desuden den forskel, at man skal betale pant i Danmark, men ikke i de tyske grænsebutikker. Dermed bliver det beløb, man skal betale, når man køber sine drikkevarer i en dansk butik, højere. Men pengene får man tilbage, hvis man indløser sin pant. Pengene fra pant er ikke derfor ikke indregnet i tabellen oven for.

Regneeksempler: Så meget skal du købe for, for at tjene turen hjem Hvis du kører fra Haderslev Er der samlet set 100 kilometer for at komme ned til og hjem fra grænsen. Dermed skal du opnå en besparelse på mindst 229 kroner, for at turen har tjent sig ind. Det svarer til seks rammer Tuborg, fire kilo Matador Mix eller fem kilo Nutella. Hvis du kører fra Odense Er der cirka 300 kilometer tur/retur til Kruså. Det svarer til udgifter på 687 kroner. For at tjene turen ind, kan du købe for eksempel 3 kilo M&M’s (besparelse: 90 kroner) og 12 rammer Tuborg (besparelse: 620 kroner). Hvis du kører fra Aalborg Er nærmeste grænsehandel ved Kruså. Det er en tur på 790 kilometer tur/retur, og udgifter på 1809 kroner. Kører du kun efter at købe Coca Cola, hvor der er 54 kroners besparelse på tre rammer, skal du altså købe 34 rammer (svarende til 816 dåser) for at turen har tjent sig ind. Kilde: TV2

Baseret på kilometerprisen på 2,29 kroner samt ovenstående tabel med priser på populære varer.

Detailgiganter kræver politisk handling

Problematikken med grænsehandlen er ikke ny, men de lukkede grænseovergange som følge af coronapandemien har tydeliggjort, hvor stort omfanget reelt er.

I Ribe har Kvickly eksempelvis set en markant fremgang i salget af sodavand sammenlignet med salget, inden grænserne blev lukket.

Det har fået de danske detailgiganter Coop og Salling Group til at kræve politisk handling på området. De efterspørger blandt andet, at der skal betales pant på dåser med øl og sodavand, der bliver købt i Tyskland.

Læs også Lukkede grænser presser pendlere - borgmester bakker op

- Vi vil godt have konkurrence, men på nogenlunde lige vilkår. Lige vilkår vil være, at man betaler pant på sine dåser i Tyskland, ligesom man gør i Danmark. Det ville begrænse grænsehandlen, og det ville reducere klimabelastningen, det medfører, og miljøsvineriet fra dåser, der ender i den danske natur, siger Jens Juul Nielsen, der er informationsdirektør i Coop, til TV 2.

Pointen med naturen og klimabelastningen nævner Spar Nord og Bilbasen også i sin analyse, og ifølge Per Østergaard Jacobsen, der er detailekspert og ekstern lektor ved CBS, så giver det en helt ny dimension til regnestykket:

- Hvis man skulle betale en pris for den CO2, man udleder, når man kører til grænsen for at handle, så ville det nok ikke være billigere.