Sådan bliver vejret til solformørkelsen

Solformørkelsen finder sted under alle omstændigheder, men hvor tydeligt man kan se den, afhænger naturligvis af vejrforholdene.



Heldigvis er der udsigt til, at man som minimum vil komme til at opleve en del af solformørkelsen rundt omkring i landet. Solformørkelsen vil være mest udtalt over den østlige del af landet, hvor op mod 37 procent af solskiven vil blive dækket af Månen.