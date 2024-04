Sådan er du stillet som passager efter lufthavnskaos i Billund

Passagerer sendt hjem uden hjælp

Lørdag eftermiddag talte TV 2 med en passager, som var strandet i Hamborg, da hendes fly fra München til Billund blev omdirigeret.

Her var passagererne fanget på flyet i to timer, indtil de blev lukket ud med beskeden om, at de selv måtte finde hjem, fordi flyet var blevet omdirigeret, og at der derfor ikke var noget krav om hjælp fra flyselskabet.

Den holder dog ikke.

- Det er efter min bedste overbevisning noget totalt vrøvl. Det har flyselskabet altid forpligtelse til, siger Vagn Jelsøe.

Faktisk skal flyselskabet også sørge for en billet med et helt andet selskab, hvis de har en mere passende afgang, og i princippet kan de også sørge for en tog- eller busbillet i stedet, hvis det passer bedre.

Det vil dog i mange tilfælde være lettere at bede om pengene tilbage for så selv at bestille sin togbillet.

Intet krav på ekstra penge

Selvom det er nogle andre rettigheder, der gør sig gældende ved ekstraordinære omstændigheder, så har passagererne altid krav på hjælp.

- De ekstraordinære omstændigheder handler om, at man ikke - udover de ting jeg har nævnt - har krav på yderligere kompensation. Det har man ved normale forsinkelser og aflysninger, siger Vagn Jelsøe.