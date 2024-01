Sådan forholder politiet sig til sagen om den 29-årige lastvognschauffør, der døde efter anholdelse

- Det er en individuel vurdering, hvor vi følger magtbarometeret, hvor talens magt er det mindste middel, og så kan man bevæge sig op ad magtbarometeret.

Men hvorfor er I så hårdhændede?

- Det synes jeg heller ikke, at man kan sige, at vi er generelt. Vores udgangspunkt er, at vi løser opgaverne i dialog med borgerne, men der hvor dialogen ikke rækker, der har vi stadig en opgave, vi skal løse. Der kan det i nogle situationer være nødvendigt, at vi anvender magt.

- Og hvis vi anvender magt, så skal det hele tiden afpasses den opgave, vi skal løse. Magtanvendelsen, den sker på et skøn, som den enkelte medarbejder skal lave på gaden, og som de ofte har meget kort tid til at træffe beslutninger under.

