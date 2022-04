Særlig vinkel skabte mystisk flyskygge på himlen

Forklaringen er dog ikke så mystisk. Flyet har solen direkte i ryggen, og dermed kastes skyggen af flystriben lige frem foran flyet.

På Jakob Nielsens billede kan man også se, hvordan solstrålerne befinder sig rundt om flyet, mens det har solen præcist lige bag sig.

Og det er flystriben og ikke flyet, der skygger.

Flyet i sig selv er for lille til at lave en skygge, vi vil kunne se fra Jorden.

Støv i luften

Grunden, til at vi kan se en skygge, er, at der er en masse partikler i luften, og de er med til at reflektere lyset fra solen.

Når flystriben bag flyet spærrer for lyset, kan partiklerne heller ikke reflektere det, og dermed fremstår området foran flyet mere mørkt.

Et lignende fænomen, som ses lidt oftere, er, når flystriben kaster en skygge på et tyndt skylag under sig. Der vil skyggen ligge parallelt med den hvide flystribe.