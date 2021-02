Set fra rummet - her ligger sneen over Syddanmark

Snedækket Syddanmark

I den sydlige del af landet har man i flere omgange fået sne, og disse områder optræder vinterligt hvidt på satellitbilledet.

Mens Østjylland, Fyn og den nordvestligste del af Sjælland fik en del sne fra torsdagens snebyger, så er dele af Vestjylland stadig uden sne, ligesom der i den nordøstlige del af Sjælland og hovedstadsområdet kun ligger ganske lidt sne.

Satellitbilledet viser også isdannelserne i Vadehavet, Ringkøbing Fjord, Roskilde Fjord samt syd for Lolland.

Mindst sne i Nordjylland

Den nordlige del af Jylland har fået mindst sne. Dog faldt der i det nordligste Vendsyssel for et par uger siden en del sne, der lørdag endnu lå på jorden.

Også i Thy er der sne. Den faldt primært i forbindelse med snebyger midt på ugen.

Satellitbilledet viser også den begyndende isdannelse i Limfjorden, ligesom der er is på de lavvandede områder syd for Læsø. Det samme er der ud for den jyske kattegatkyst.