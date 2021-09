Sidste sensommerdag - muligheder for sol og 20 grader

Vi er stået op til endnu en lun morgen. Der ligger nemlig fortsat en dyne af skyer over Danmark, der har holdt på varmen natten igennem.

Morgenen og formiddagen byder på en del skyer og en lille risiko for let regn hist og her.

Gradvist har de fleste prognoser, at skyerne vil bryde op, så solen titter igennem flere steder.

Sol og ingen vind

Til eftermiddag er der gode chancer for at se solen i perioder, især i Jylland og i de sydlige egne.

Prognoserne for skydækket er dog på denne årstid ret usikre, så der kan gå huller i skyerne andre steder end angivet her.

Der hvor solen kommer igennem, vil temperaturerne nå et sensommerligt niveau på 19-20 grader i skyggen.

Der er ikke meget vind, der rører på sig, så i solen vil det hurtigt føles varmt.

Det bliver ikke helt skyfrit i lange perioder, men vekslende skydække med lidt sol i perioder.

Nyd det stille vejr, for onsdag kommer skyer og regn fra vest og vejret skifter gear.