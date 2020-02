Sigurd Barrett anklages for at have lavet censur på sønderjysk 'nationalsang'

Sønderjylland markerer i år 100-året for genforeningen med Danmark, efter at landsdelen gennem mere end 50 år var underlagt tysk flag.

I den forbindelse har Grænseforeningen ønsket at forny den gamle sang 'Det haver så nyligen regnet', og til opgaven har foreningen hyret sanger, entertainer og historiker Sigurd Barrett.

Men resultatet er ikke faldet i god jord hos alle.

I et læserbrev i JydskeVestkysten retter forfatter og cand. mag Henrik Petersen en hård kritik af Barretts opdaterede version, som han anklager for at være historieløs og en hån mod sønderjydernes historie.

Forskellen Før lød første vers:

Det haver så nyligen regnet,

det har stormet og pisket i vor lund.

Frø af ugræs er føget over hegnet,

åg på nakke og lås for vor mund.

Årets løb har sin lov,

der blev lyst i vor skov,

ak, hvor kort, indtil alt er stormens rov. Nu lyder det:

Det har været et vildt og voldsomt regnvejr,

Og det drypper fra træerne endnu

Frygt for andre har hersket på vor egn her,

Fremmedhad sprængte tillidsbånd itu. Ordene ”Frø af ugræs er føget over hegnet” er altså fjernet fra første vers. Det var netop den linje, der fik tyskerne til at forbyde sangen for 100 år siden.

Hvas hilsen til Tyskland og tyskerne

Den oprindelige tekst fra Johan Ottesesens vise blev skrevet i 1890, og den sendte en hvas hilsen fra Sønderjylland mod det tyske overherredømme med ordene "Frø af ugræs er føget over hegnet".

Siden har sangen flere gange i danmarkshistorien fået nyt liv. Den er gennem mere end 100 år også blevet brugt som en kommentar til Tyskland under de to verdenskrige. Og det er i en grad, så den i flere omgange er blevet forbudt af den tyske besættelsesmagt.

Læs også 500 skolebørn synger om genforeningen

I Sigurd Barretts 2020-udgave, der har fået titlen 'Det har været et vildt og voldsomt regnvejr', lyder det anderledes forsonende:

- Frygt for andre har hersket på vor egn her, Fremmedhad sprængte tillidsbånd itu.

Og det tonefald er ren mislyd for Henrik Petersen.

- Det vidner om en så skandaløs mangel på kulturel og historisk indsigt, at man bliver ganske målløs, skriver Henrik Petersen i sit læserbrev og peger på, at den oprindelige version af sangen repræsenterer en "vigtig kulturhistorisk skildring".

TV 2 har torsdag uden held forsøgt at indhente en uddybende kommentar fra forfatteren.

Vil ikke puste til fremmedhad

Sigurd Barrett selv bedyrer, at han elsker den gamle version af 'Det haver så nyligen regnet', men at han har villet føre sangen ind i en anden tid og med et nyt sigte.

- Jeg elsker vores danskhed, men jeg synes også, man skal røre ved det, man elsker. Hvis man skal forny ting, er man nødt til at se på, hvordan grænseproblematikken er i dag, og den er ikke præget af et os og dem i hadsk fjendskab, men på respekt og gensidig forståelse, siger Sigurd Barrett til TV 2.

Sigurd Barretts hensigt med at skrive nye versefødder ind i den gamle sang handler da heller ikke om at rippe op i gamle sår eller træde historiens stier.

Læs også Bertel Haarder i topform: Det skal vi lære af Genforeningen

- Den gamle version handler jo om, at de er nogle forfærdelige nogle, der aldrig skulle komme her. Men hvis vi bliver ved at synge det, puster vi også til fremmedhadet. I den nye version var intentionen at skrive om, hvordan man kan leve i en verden med gensidig forståelse og respekt, siger Sigurd Barrett.

Hos Grænseforeningen peger man på, at det er nye tider for de dansk-tyske relationer. Og det har været toneangivende i forhold til at levere et nutidigt budskab.

- Vi insisterer på at være danske, men det skal da ikke forhindre os i samarbejde og finde løsninger i en tid, hvor vi har brug for at have et tæt og tillidsfuldt forhold til Tyskland, siger generalsekretær Knud-Erik Therkildsen.