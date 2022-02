Skole manglede medarbejdere, men så tog 11-årig elev sagen i egen hånd

Det gælder også på Sct. Jacobi Skole, hvor ledelsen gennem en længere periode har kæmpet med at skaffe tilkaldevikarer til specialskolen i Varde.

Men så fik skolen pludselig assistance fra en uventet hånd, da Nikolaj Hoel Christensen fra 5.Y tog affære.

- Der var ikke nogen vikar til vores time, og jeg kan godt lide vikarer. Særligt de unge piger. De er sjovere, og derfor besluttede jeg at hjælpe med at skrive et jobopslag, siger han.