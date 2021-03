Smitten stiger blandt børn - især to regioner er ramt

Smitten med coronavirus stiger markant blandt de 6-9-årige. Det viser den seneste seneste risikovurdering fra covid-19-risikogruppen.

Risikovurderingen viser en stigning i incidensen for 6-9-årige fra 86 tilfælde per 100.000 indbyggere i uge 8 til 108 tilfælde per 100.000 indbyggere i uge 9. Samtidig viser vurderingen, at smittestigningen for aldersgruppen er størst i Region Hovedstaden og i Region Syddanmark. På landsplan ses der ellers et fald i smitten for langt de fleste aldersgrupper.