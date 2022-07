Snart kommer der 30 graders varme til Syd- og Sønderjylland

I mere end en uge har man haft ekstrem varme i Sydvesteuropa, og nu begynder varmen at indfinde sig i vores del af Europa.

Storbritannien, Holland og Belgien kan opleve hidtil usete temperaturer, hvor især Storbritanniens varmerekord står for skud med risiko for over 40 grader og en rekord på 38,7 grader.

Herhjemme får vi det også varmt, men det bliver næppe så varmt, at vores eksisterende varmerekord på 36,4 grader er i fare for at blive slået. Vi kan dog godt forvente decideret tropevarme, hvor temperaturen når 30 grader.

Varmen bliver relativt kortvarig, da det er et smalt bånd af meget varm luft, som passerer Danmark tirsdag og onsdag.

Luften over os er reelt varmest natten til onsdag, så derfor bliver vi sandsynligvis forskånet for de allerhøjeste varmegrader, som ellers kunne have indtruffet, hvis varmen toppede 12 timer tidligere eller senere.

Dette er dog et af usikkerhedsmomenterne i den aktuelle vejrudsigt.

Mandag – varmen nærmer sig med skyer

Varm og fugtig luft strømmer op over Danmark mandag. Dermed begynder dagen grå, og i Nordjylland og Østjylland er der også mulighed for lidt regn.

I løbet af eftermiddagen klarer det dog op fra sydvest med nogen eller meget sol, og temperaturen stiger til mellem 20 og 25 grader, varmest i det østlige og sydlige Jylland og på Fyn.