Søndag bliver den første dansker vaccineret mod coronavirus - men hvordan virker vaccinen?

Det kræver både tøris og særlige frysere at fragte mRNA-vaccinedoserne, for temperaturen skal holdes på ultrakolde minus 70 grader for mRNA-vaccinerne fra Pfizer/BioNTech.

Den lave temperatur sikrer, at man undgår kemisk aktivitet, der ellers ville nedbryde koden. Lidt ligesom kød, der holder sig bedre i en fryser end ved stuetemperatur.

- Man kan se mRNA som perler på en snor, hvor informationen hænger på en række. Og hvis den række knækker, så giver opskriften ikke længere mening, siger Rune Hartmann.

4. Men er det ikke farligt?

Overordnet er svaret nej, lyder det fra Rune Hartmann.

- Vaccinerne er godkendt på baggrund af forsøgsgrupper, der er større end de plejer, og der er ikke data, der understøtter, at mRNA-vaccinen er farlig, siger han.

Der er bivirkninger - dem kan du læse om i artiklen her - men det er der ved alle vacciner og det meste medicin. Ifølge Rune Hartmann skal man se bivirkningerne i lyset af to ting:

- Det skal måles op mod at få sygdommen eller at blive ved med at leve med restriktionerne, siger han.

5. Hvordan har man udviklet den her teknik så hurtigt?

Teknologien bag mRNA er blevet kaldt "starten på en ny vaccine-æra" og "det 21. århundredes penicillin".

Den sammenligning vil Rune Hartmann ikke drage, selv om mRNA-vaccinerne er banebrydende. Men hvor penicillin var en pludseligt verdensomvæltende opdagelse, er vaccinerne noget, der har været længe undervejs.

- Det her er et enormt fremskridt. Det er et meget stort arbejde, der når sit klimaks - man står på skuldrene af 20 års forskning, der har udviklet sig gradvist, siger han.

Man har blandt andet brygget på mRNA-teknologien under Zika-epidemien, hvor man fik gode resultater. Men zikavirussen bredte sig aldrig, og de kliniske test blev indstillet.