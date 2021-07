Søndag bliver med risiko for skybrud

Vejret er ved at skifte gear over Danmark, og det får vi for alvor at mærke søndag, hvor et lavtryk sender byger op over landet fra sydvest.

Allerede i morgentimerne er der byger over den sydvestlige del af Jylland, og herfra vil de i formiddagstimerne brede sig yderligere mod nord og øst.

I første omgang er bygerne ikke særligt kraftige, og de fleste vil indtil middagstid også blot opleve tørvejr, men med mange skyer. Kun i den nordlige del af Jylland er der fortsat mulighed for at se lidt til solen endnu.