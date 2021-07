Søndag byder på klassisk dansk sommervejr: Mest morgensol i det sydlige Danmark

Det meget varme vejr er slut i denne omgang. Og det danske sommervejr kan på denne ugens sidste dag virke klassisk dansk.

En frontzone skal nemlig passere landet fra nord, hvilket holder temperaturen under 25 grader dagen igennem for første gang i en uge.

Det er et temperaturleje, der er normalt for årstiden. Og med tørvejr i sigte er det kun vinden, der kan stå i vejen for, at det bliver en ganske behagelig dag.

Et bånd af skyer

Allerede fra morgenstunden er frontzonen placeret på tværs af Danmark, hvilket i de tidlige morgentimer giver et bånd af skyer hen over landet.

Mest morgensol er der i Nordjylland og i det sydlige Danmark.

I løbet af formiddagen bevæger frontzonen sig mod syd, og solen får efterhånden bugt med skybåndet.