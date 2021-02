Søndag byder på masser af sol og temperaturer tæt på 15 grader

Det ser igen ud til, at det er i Jylland, at vi vil se, at termometeret nærmer sig 15 grader.



Men også Fyn og Sjælland kommer bedre med, og det vil her være markant varmere end lørdag, især fordi solen vil skinne fra en næsten skyfri himmel i lange perioder, og vinden er svagere end lørdag.

Helt ude i vandkanten ved pålandsvind vil temperaturen igen søndag være behersket. Men det er klassisk forår, og noget man altid må indstille sig på.

Bor man ved kyster, er det vindretningen, der dikterer temperaturen i det tidlige forår.

Varmen kommer oprindeligt fra Sahara

Lørdag toppede man på 12,8 grader tæt ved grænsen, imens man på Anholt kun nåede 4,0 grader, da det var varmest.

I Københavns Lufthavn toppede man på 5,0 grader, og i København blev det til 6,2 grader ved Landbohøjskolen. Flere steder var det altså småt med forårsfornemmelserne.