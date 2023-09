Sønderjysk boligejer frygter, at køber springer fra: - Jeg kan næsten ikke overskue konsekvenserne

For mens ejendommen er et bud på markedsprisen her og nu, er grundværdien et udtryk for, hvad grunden er værd i ubebygget stand, lyder det.

Ifølge Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea, skal man som boligejer ikke være bekymret, hvis man ikke skal sælge "lige nu og her".

Hun forklarer nemlig, at det for de fleste ikke får nogen praktisk betydning, fordi Vurderingsstyrelsen lige nu tjekker efter for eventuelle fejl.

- Man kommer ikke til lige pludselig at betale en høj skat i 2024 på grund af skatterabatten, og så håber vi på, at alt er faldet på plads, når vi har de endelige vurderinger, siger hun.

Det nye ejendomsvurderingssystem er sådan indrettet, at 2024 bliver et overgangsår. Det betyder, at hvis man står til at få en højere boligbeskatning – som det altså er tilfældet for en ud af fem – får man i stedet en skatterabat i 2024.