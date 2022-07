Sønderjysk mand efterforskes for uagtsomt manddrab efter alvorlig bådulykke

I forbindelse med kollisionen mistede en mand livet, mens en kvinde fortsat er forsvundet oven på ulykken. Begge er italienske statsborgere og var ombord på sejlbåden.



Der var i alt seks italienske statsborgere ombord på sejlbåden, og de resterende fire blev efter ulykken indlagt på hospitalet.

Anklagemyndigheden er ved at undersøge muligheden for at sigte bådens ejer for uagtsomt manddrab, uagtsomme skader og påsejling, skriver Il Messaggero.



Sejlede på autopilot

De indledende undersøgelser af ulykken peger på, at motorbåden sejlede med autopilot slået til på tidspunktet for kollisionen.



Mens sejlbåden er meget ødelagt efter sammenstødet, er der kun få ridser i motorbåden, skriver det italienske medie Il Messaggero.



- Ifølge manden, som Il Messaggero har talt med, var det helt uforklarligt, og som om båden bare drønede hen imod dem, uden at nogen holdt øje med at navigere. Men han er den eneste, vi endnu har hørt fra, siger TV2s korrespondent i Italien, Eva Ravnbøl.