Søren Brostrøm svarer på, om tre nytårsscenarier kan gennemføres eller bør aflyses

Beskrivelse: To børnefamilier bestående af 7-9 personer i alt skal spise en treretters menu sammen nytårsaften. De to familier er ikke i nærmeste familie med hinanden. Nogle af deltagerne ser hinanden for første gang i en måned.

Søren Brostrøm siger aflys: - Jeg er ked af at være en lyseslukker, men det bliver også en anbefaling om at springe det over. Bliv i hver sin husstand. Ring sammen eller vær festlige sammen over video, men lad være med at se hinanden den aften. Jeg er ked af, at det er på den måde. Men jeg mener, at den bedste måde, man kan fejre indgangen til et nyt år, er ved at forebygge smitte. Jeg tror, at vi alle vil have en dårlig smag i munden, hvis vi holder fest nytårsaften, og vi kan se, at pandemien udvikler sig efterfølgende, siger Søren Brostrøm.